Волочкова рассказала, как «лечила» Собчак от наркозависимости

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Известная балерина раскрыла подробности отношений с российской телеведущей.

Фото: www.globallookpress.com

Известная российская балерина Анастасия Волочкова и ведущая Ксения Собчак устроили очередной скандал. В эфире программы «Эксклюзив» журналистка заявила, что некогда состояла в дружеских отношениях с балериной, однако не смогла простить предательства своей подруге. Та якобы увела молодого человека из-под самого носа Собчак.

Звезда балета не смогла стерпеть критики в свой адрес и в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, как все было на самом деле. Волочкова объяснила, что не хотела рушить отношения Собчак с ее возлюбленным. Цель действий была совершенно иная — оказывается, балерина хотела избавить свою подругу от наркозависимости, а встреча с ее бывшим кавалером была лишь уловкой, чтобы вывести светскую львицу из запоя.

Волочкова призналась, что мать Собчак Людмила Нарусова сама лично ее попросила спасти дочь. В то время ведущая встречалась с молодым человеком, который приучил ее выпивать и принимать запрещенные вещества. Чтобы это прекратить, мать теледивы попросила Волочкову появиться на публике вместе с бывшим возлюбленным светской львицы — Вячеславом. Она надеялась, что это заденет чувства Ксении, и она оставит алкоголь. Как и следовало ожидать, такое поведение балерины не понравилось телеведущей, однако дело приняло совершенно иной оборот. Собчак обвинила свою приятельницу в предательстве и предала эту ситуацию огласке.

— Она потерянный человек, мне ее жаль и хочется пожелать ей мудрости, покоя и благоразумия, — прокомментировала действия своей давней подруги Волочкова.

Ранее Пятый канал рассказал, что Волочкова написала заявление на бывшего мужа.

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