Кадры с места аварии, где участница шоу «Голос» сбила насмерть таксиста

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Юлия Райнер на своем BMW X5 сбила мужчину на Ленинградском шоссе в Москве и попыталась скрыться.

Фото, видео: Известия/ Павел Бедняков, ВКонтакте @msk_today

В социальных сетях появилось видео с места ДТП со смертельным исходом — 17 февраля предположительно певица Юлия Райнер (настоящая фамилия Гаврилова) насмерть сбила таксиста на Ленинградском шоссе в Москве. Вероятно, мужчина вышел на дорогу, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль — Райнер не заметила его и совершила наезд. От полученных травм автомобилист скончался.

По сообщениям правоохранительных органов, сотрудникам ГИБДД понадобилось менее часа, чтобы задержать певицу, которая попыталась скрыться на своем BMW X5.

Юлия Райнер — российская певица, участница четвертого сезона шоу «Голос», автор нескольких синглов.

Ранее Пятый канал сообщал о гибели таксиста в районе Внуково.

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