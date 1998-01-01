Кадры с места аварии, где участница шоу «Голос» сбила насмерть таксиста

В социальных сетях появилось видео с места ДТП со смертельным исходом — 17 февраля предположительно певица Юлия Райнер (настоящая фамилия Гаврилова) насмерть сбила таксиста на Ленинградском шоссе в Москве. Вероятно, мужчина вышел на дорогу, чтобы осмотреть сломавшийся автомобиль — Райнер не заметила его и совершила наезд. От полученных травм автомобилист скончался.

По сообщениям правоохранительных органов, сотрудникам ГИБДД понадобилось менее часа, чтобы задержать певицу, которая попыталась скрыться на своем BMW X5.

Юлия Райнер — российская певица, участница четвертого сезона шоу «Голос», автор нескольких синглов.

Ранее Пятый канал сообщал о гибели таксиста в районе Внуково.