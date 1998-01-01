Как эксперты планируют проверять злаковый хлеб

, 19:21 Эфирная новость 46

Роскачество намерено разработать стандарты производства зернового хлеба.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Злаковый хлеб из цельнозерновой муки, который многие считают продуктом здорового питания, оказался не таким уж полезным после заявления Роскачества. Выяснилось, что производство злакового хлеба в нашей стране никак не регламентировано. И только в этом году автономная некоммерческая организация начинает глобальное исследование этой категории продуктов. Как контролируется такая выпечка сейчас — журналисты Пятого канала спросили у производителей.

— Процедура такая: мы разрабатываем технические условия, согласовываем документацию в Роспотребнадзоре. Отдаем на сроки годности, на показатели безопасности нас обязательно проверяют. И получаем документ, который регламентирует, что наша продукция безопасна. И уже на основании этого получаем декларацию, — объяснила Нина Сярги, главный технолог хлебозавода.

Теперь же будет составлен перечень универсальных требований к производству зернового хлеба: пропишут все, в том числе соотношение белков, жиров и углеводов. Эксперты изучат и международный опыт, после чего разработают наш стандарт, который будет утвержден законодательно. Хлебозаводы, в основном, воспринимают эти изменения позитивно: злаковый хлеб пользуется большой популярностью, и четкие правила уже необходимы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Роскачество не нашло в России пельменей, достойных «Знака качества».

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