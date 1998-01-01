Россияне смогут увидеть суперлуние в ночь на 19 февраля

Жители России смогут наблюдать суперлуние в ночь на вторник, 19 февраля, при условии ясной погоды, сообщает Интерфакс со ссылкой на Роскосмос.

— В ночь на 19 февраля можно наблюдать самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысячи километров. Спутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея , — говорится в сообщении.

19 февраля в 12:07 по московскому времени Луна подойдет к Земле на 356 тысяч 761 километров, а в 18:54 произойдет полнолуние. Разница между перигеем и полнолунием составит чуть больше шести часов.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за 29,5 суток. Традиционно этот период времени мы называем месяцем. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли — такое положение астрономы называют перигеем, и на максимальном — такое положение называется апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысяч километров. Среднее расстояние от Земли до Луны 380 тысяч километров.

Ранее Пятый канал рассказывал, как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны.