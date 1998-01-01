Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви «чрезвычайным для экономики». Об этом чиновник завил на своей странице в Twitter.

Глава Счетной палаты также сообщил, что за американского инвестора уже поручились уважаемых люди и отметил, что недавно президент Владимир Путин высказался за смягчение досудебного наказания для подозреваемых в экономических преступлениях.

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка Президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 18 февраля 2019 г.

Ранее арест Калви прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил вклад американского бизнесмена в российскую экономику.

16 февраля Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный».