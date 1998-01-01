Режим ЧС ввели в Нюрнберге из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой

В Нюрнберге введен режим чрезвычайной ситуации. Сделать это пришлось, поскольку на территории полумиллионного города была обнаружена неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

Как сообщает новостное агентство DPA, найденный в районе Хёфен боеприпас весит порядка 250 килограммов. Изначально планировалось, что находка будет обезврежена к вечеру понедельника, 18 февраля. Однако специалисты пришли к выводу, что стандартный метод работы в данном случае невозможен.

Спецслужбам пришлось эвакуировать жителей ближайших районов — всего около восьми тысяч человек. В городе в связи со сложившейся ситуацией был введен режим ЧС. Позднее аналогичный режим пришлось объявить и в расположенном неподалеку городе Фюрт.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Приморском крае был обнаружен советский бомбардировщик. Самолет разбился за несколько дней до объявления Великой Отечественной войны.