«Гроза улиц»: Седокова показала, как борется с лишним весом с помощью бокса

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила заняться боксом. Об этом она сообщила в своем Instagram. Звезда опубликовала в социальной сети видео со своих тренировок, на котором поделилась первыми успехами на ринге.

— Сегодня было второе занятие. Сейчас пару месяцев позанимаюсь и, похоже, уже в #mma пойду. Интересно, @mineevmma меня возьмут? Там есть группа для начинающих? Спасибо за ваши комменты. Так приятно. И спасибо @sharipova_firuza, за то, что предложила подтянуть меня. Скоро встречаемся. Не подведем веру @gggboxing в нас. P. S. И ничего я не боюсь, — написала певица.

Фанаты звезды оценили новое увлечение Седоковой. Они похвалили артистку за первые достижения на новом поприще.

— Молодец, так держать!

— Очень круто!

— Анна, вам очень идет быть такой. Даже описать это сложно. Вы большая молодец!

— Техника у тебя хорошая. Талант, видимо, где-то заложен.

Многие не удержались от шуток.

— Новая гроза улиц!

— Я начинаю беспокоиться за хулиганов.

— Даешь Анечку в UFC! Против Галустяна! — писали пользователи.

Однако бокс для звезды не только хобби, но и способ борьбы с лишним весом. Такие занятия помогут ей «подтянуть тело» и стать стройнее.

Ранее Пятый канал сообщал, что вместе с Настасьей Самбурской и Натальей Рудовой певица решила избавиться от лишних килограммов в одной из престижных клиник Москвы. Девушки отказались от высококалорийной пищи ради красивой фигуры. Однако с такими нагрузками диета Седоковой, судя по всему, скоро не понадобится.