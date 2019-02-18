«Гроза улиц»: Седокова показала, как борется с лишним весом с помощью бокса

, 10:53 Видео 142

Певица опубликовала в Instagram видео со своих тренировок.

Фото: instagram @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила заняться боксом. Об этом она сообщила в своем Instagram. Звезда опубликовала в социальной сети видео со своих тренировок, на котором поделилась первыми успехами на ринге.

— Сегодня было второе занятие. Сейчас пару месяцев позанимаюсь и, похоже, уже в #mma пойду. Интересно, @mineevmma меня возьмут? Там есть группа для начинающих? Спасибо за ваши комменты. Так приятно. И спасибо @sharipova_firuza, за то, что предложила подтянуть меня. Скоро встречаемся. Не подведем веру @gggboxing в нас. P. S. И ничего я не боюсь, — написала певица.

Фанаты звезды оценили новое увлечение Седоковой. Они похвалили артистку за первые достижения на новом поприще.

— Молодец, так держать!

— Очень круто!

— Анна, вам очень идет быть такой. Даже описать это сложно. Вы большая молодец!

— Техника у тебя хорошая. Талант, видимо, где-то заложен.

Многие не удержались от шуток.

Новая гроза улиц!

— Я начинаю беспокоиться за хулиганов.

— Даешь Анечку в UFC! Против Галустяна! — писали пользователи.

Однако бокс для звезды не только хобби, но и способ борьбы с лишним весом. Такие занятия помогут ей «подтянуть тело» и стать стройнее.

Ранее Пятый канал сообщал, что вместе с Настасьей Самбурской и Натальей Рудовой певица решила избавиться от лишних килограммов в одной из престижных клиник Москвы. Девушки отказались от высококалорийной пищи ради красивой фигуры. Однако с такими нагрузками диета Седоковой, судя по всему, скоро не понадобится.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

11:51
Самолет ушел на второй круг в аэропорту «Домодедово» из-за покрышки на полосе
11:44
В Дагестане введен режим контртеррористической операции
11:40
Госпитализирован народный художник РФ Анатолий Дема
11:29
«Суп из костей»: Чем кормят малышей в частном детском саду Челябинска
11:22
Собака погибшего футболиста Салы пришла на похороны хозяина
11:11
Кандидат в президенты Украины заявил о масштабном подкупе избирателей
11:07
Гигантский валенок петербургской художницы попал в книгу рекордов Гиннесса
10:53
«Гроза улиц»: Седокова показала, как борется с лишним весом с помощью бокса
10:42
Цены на квартиры в новостройках снизились в десяти регионах России — видео
10:24
ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти
10:00
Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков вышел из тюрьмы по решению суда
9:45
Врио главы подмосковного Дзержинского подозревается в получении взятки
9:35
Поклонница 64-летнего Серова предложила певцу жениться на ней — фото
9:21
Тела двух взрослых и ребенка обнаружены в доме в подмосковном Подольске
9:15
В Калининграде открыли первый в регионе центр инновационного творчества
8:58
«Смело»: 52-летняя Рената Литвинова показала поклонникам свое лицо без макияжа
8:45
Матвиенко передаст султану Брунея устное послание от президента РФ
8:31
В Австралии донор спермы обещает женщинам «чудо зачатия» после секса с ним
8:22
Немецкий эксперт назвал способ спасти ДРСМД
8:11
Щедрое предложение: Трамп продолжает упрашивать военных Венесуэлы предать Мадуро

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал выиграл три премии Best experience marketing awards

Пятый канал выиграл в трех номинациях на премии Best experience marketing awards (BEMA-2018). Награждение прошло в субботу, 16 февраля.

5-tv.ru

Реклама