Видео: В Карелии завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам

В Карелии финишировали участники важнейшего этапа Кубка мира — экстремальной гонки «Северный лес». Позади более 500 километров по сугробам и льдам. Это единственное в мире «снежное» ралли. Даже пилоты, прошедшие через пески и песчаные бури Дакара, признаются: в карельских лесах нужна максимальная концентрация.

Адаптированные под самые суровые условия северных широт, прошедшие испытания африканскими песками и горными хребтами Латинской Америки, суперкары вынуждены притормаживать перед русской природой: карельским лесным «серпантином», скользкой трассой из ледяного наста и перепадами температур.

Ранее Пятый канал сообщал, что этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках прошел под Петербургом.