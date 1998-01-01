Видео: В Карелии завершился этап Кубка мира по ралли-рейдам

, 13:55 Эфирная новость 39

В этот раз на этапе Кубка мира основная борьба развернулась между российским и финским экипажами.

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, Пятый канал

В Карелии финишировали участники важнейшего этапа Кубка мира — экстремальной гонки «Северный лес». Позади более 500 километров по сугробам и льдам. Это единственное в мире «снежное» ралли. Даже пилоты, прошедшие через пески и песчаные бури Дакара, признаются: в карельских лесах нужна максимальная концентрация.

Адаптированные под самые суровые условия северных широт, прошедшие испытания африканскими песками и горными хребтами Латинской Америки, суперкары вынуждены притормаживать перед русской природой: карельским лесным «серпантином», скользкой трассой из ледяного наста и перепадами температур.

Ранее Пятый канал сообщал, что этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках прошел под Петербургом.

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