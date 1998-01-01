Кандидатов в депутаты подозревают в поджоге администрации в Амурской области

МВД по Амурской области возбудило уголовное дело в отношении двух поджигателей здания администрации поселка Прогресс. По информации издания «Амурская правда», за нападением стоят кандидаты в депутаты местного Совета народных депутатов от партии ЛДПР.

Следствие установило, что в ночь на 18 февраля злоумышленники разбили окно на первом этаже и закинули в помещение горящую покрышку, после чего уехали на машине. С помощью камер видеонаблюдение удалось установить автомобиль и личность предполагаемых пироманов.

Задержанные уже признались в содеянном, однако не смогли объяснить причины поступка. Они указали, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам теперь грозит пятилетний тюремный срок.

Ранее Пятый канал сообщал, что подростки из Ленобласти подожгли девочку и напали на ее друга.