Видео: Валентина Матвиенко встретилась в Брунее с султаном

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко — с официальным визитом в Брунее. Во вторник, 19 февраля, спикер встретилась с султаном этой азиатской страны. И вручила монарху необычный презент: мяч — официальный символ кубка УЕФА-2018, а также послание от Владимира Путина. Султан Брунея, в свою очередь, передал российскому президенту приглашение посетить страну, а также выразил желание побывать с визитом в Москве.

— Его величество отозвался очень высоко об уровне российско-брунейских отношений. Сказал, что они — excellent, они находятся на самом высочайшем уровне. Сказал, что он очень дорожит и ценит отношения, сложившиеся у него с президентом Российской Федерации, что они носят особый, доверительный характер, — сообщила Матвиенко по окончании встречи.

Как добавила Валентина Матвиенко, развитию всесторонних контактов между двумя государствами способствует и введение безвизового режима с конца 2017 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о визите в Бруней главы МВД России Владимира Колокольцева. Он договорился о сотрудничестве в борьбе с экстремизмом и терроризмом.