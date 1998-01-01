Видео: Дженнифер Лопес обучается танцу на пилоне ради роли в новом фильме

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес начала обучаться танцу на пилоне ради роли в новом фильме «Hustlers» («Жулики», в переводе с английского языка — прим.ред.), сообщает Daily Mail.

Чтобы идеально вжиться в образ экзотической красавицы-танцовщицы, звезда проводит практические занятия под чутким руководством тренера. Присутствовавший на одной из тренировок бойфренд Дженнифер — бейсболист Алекс Родригес — заснял старания актрисы на видео. Ролик был позднее опубликован в Instagram.

Фильм «Hustlers», по информации издания, рассказывает историю приключений бывших работников стрип-клуба. Главаря этой «банды» и предстоит сыграть Дженнифер Лопес. Также одну из ролей в работе режиссера Лорен Скафариа сыграет звезда комедии «Безумно богатые азиаты» Констанс Ву. Официальная дата премьеры фильма пока не называется.

Ранее Пятый канал сообщал, что наряд Дженнифер Лопес признан самым неудачным среди гостей «Грэмми». Модные эксперты сочли своеобразное платье артистки однозначным фешн-провалом.