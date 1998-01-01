Видео: Суперлуние засняли в испанской Консуэгре к югу от Мадрида

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Естественный спутник приблизился к Земле на максимально близкое расстояние — 356 тысяч километров.

Фото, видео: Пятый канал, Reuters

Жители Земли в ночь с 19-го на 20 февраля второй день подряд могут наблюдать весьма зрелищное астрономическое явление — суперлуние, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и нашей планеты. В этот момент естественный спутник подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.

В испанской Консуэгре, к югу от Мадрида, очевидцы засняли огромную по своим размерам Луну, украсившую небо над ветряными мельницами.

В России данное астрономическое явление можно наблюдать в тех местах, где суперлуние не скрыла плотная облачность. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в большом количестве выкладывают снимки спутника Земли во всем его великолепии.

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за 29,5 суток. Традиционно этот период времени мы называем месяцем. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли — такое положение астрономы называют перигеем, и на максимальном — такое положение называется апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысяч километров. Среднее расстояние от Земли до Луны 380 тысяч километров.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году. В дальнейшем полеты на естественный спутник Земли планируют совершать ежегодно.

Видео: Суперлуние засняли в испанской Консуэгре к югу от Мадрида

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