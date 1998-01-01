Видео: Суперлуние засняли в испанской Консуэгре к югу от Мадрида

Жители Земли в ночь с 19-го на 20 февраля второй день подряд могут наблюдать весьма зрелищное астрономическое явление — суперлуние, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и нашей планеты. В этот момент естественный спутник подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров и выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удаленной точки — апогея.
В испанской Консуэгре, к югу от Мадрида, очевидцы засняли огромную по своим размерам Луну, украсившую небо над ветряными мельницами.
В России данное астрономическое явление можно наблюдать в тех местах, где суперлуние не скрыла плотная облачность. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» в большом количестве выкладывают снимки спутника Земли во всем его великолепии.
Ранее Пятый канал сообщал, что российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году. В дальнейшем полеты на естественный спутник Земли планируют совершать ежегодно.