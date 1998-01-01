Роспотребнадзор проверяет школу, в которой детям стало плохо после вакцины

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В петербургской больнице остаются четверо из 11-ти школьников, которые почувствовали себя плохо после вакцины. Ученикам планово вводили диаскин-тест — современный препарат для выявления риска заболеть туберкулезом. После инъекций дети пожаловались на головокружение и тошноту.

По словам медиков, состояние пациентов удовлетворительное. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора проверяют школу, где произошел инцидент. По одной из версий экспертов, ученикам ввели препарат, который неправильно хранили.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские и индийские ученые разработали лекарство, которое способно излечить от туберкулеза.