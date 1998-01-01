В Приморском крае введен особый противопожарный режим

А в трех районах Приморского края введен особый противопожарный режим. На огромной территории региона полыхают леса и степи. Площадь очагов более 300 гектаров. Огонь вплотную подходит к жилым домам и трассам. Районы заволокло густым дымом.

На борьбу с природной стихией сейчас брошены все силы спасателей. Только за последние сутки они потушили более 130 возгораний. Но полностью справиться с пламенем пожарные пока не могут.

Причиной чрезвычайной ситуации специалисты называют малоснежную и сухую зиму. В некоторых районах Приморья осадков за последние месяцы практически не было.

Ранее Пятый канал сообщал, что лесные пожары в Австралии и Новой Зеландии такой интенсивности, что в водоемах рыба варится заживо.