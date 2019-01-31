Жители России с удовольствием присоединились к американскому флешмобу с замерзшими штанами. Челлендж с хештегом #frozenpants запустили в соцсетях в январе американцы — в США этой зимой стоят небывалые морозы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma (@emmathinking) 3 Фев 2019 в 10:39 PST

Пользователи стали замораживать на улице мокрую одежду, фотографировать ее и выкладывать снимки в интернет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Megan Ellis (@megellis75) 31 Янв 2019 в 9:34 PST

Их примеру американцев последовали сибиряки, для которых морозы не в новинку, а вот акция понравилась. Своими фото и видеокомпозициями делятся в сети жители Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов России.

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