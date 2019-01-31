Россияне присоединились к флэшмобу с замерзшими штанами — видео

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Челлендж запустили в соцсетях жители США, где ударили небывалые морозы.

Фото, видео: www.globallookpress.com, instagram @bk_ugmk

Тема:
Погода 3588

Жители России с удовольствием присоединились к американскому флешмобу с замерзшими штанами. Челлендж с хештегом #frozenpants запустили в соцсетях в январе американцы — в США этой зимой стоят небывалые морозы.

 
 
 
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Публикация от Emma (@emmathinking)

Пользователи стали замораживать на улице мокрую одежду, фотографировать ее и выкладывать снимки в интернет.

 
 
 
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Публикация от Megan Ellis (@megellis75)

Их примеру американцев последовали сибиряки, для которых морозы не в новинку, а вот акция понравилась. Своими фото и видеокомпозициями делятся в сети жители Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов России.

instagram @ sokol_family
instagram @ ulanov_kirill
instagram @ grin_oks
Ранее Пятый канал рассказывал, что от сильнейших морозов и снегопадов, которые обрушились на штаты Иллинойс, Висконсин, Мичиган и Айова, погибли уже более 20 человек.

Тема:
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