Жители России с удовольствием присоединились к американскому флешмобу с замерзшими штанами. Челлендж с хештегом #frozenpants запустили в соцсетях в январе американцы — в США этой зимой стоят небывалые морозы.
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Пользователи стали замораживать на улице мокрую одежду, фотографировать ее и выкладывать снимки в интернет.
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Их примеру американцев последовали сибиряки, для которых морозы не в новинку, а вот акция понравилась. Своими фото и видеокомпозициями делятся в сети жители Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов России.