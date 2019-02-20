Алиса Аршавина написала на мужа заявление в ФСБ

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Представители ведомства уже подтвердили факт подачи заявления от Аршавиной. В нем говорится о «противоправных действиях» Андрея Аршавина и его представителей.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Управлении ФСБ по Санкт-Петербургу получили заявление от жены Андрея Аршавина — Алисы, сообщает РИА Новости. По словам представителей ведомства, в бумаге говорится о «возможных противоправных действиях» со стороны бывшего спортсмена и его представителей.

Как ранее сообщал Пятый канал, Алиса Аршавина уже подавала на супруга заявление в полицию. По ее словам, Андрей угрожал женщине тюрьмой, если та не вернет деньги. Также заявительница утверждала, что экс-зенитовец отобрал у нее внедорожник.

В начале февраля 2019 года Аршавин подал заявление на развод в один из мировых судов Санкт-Петербурга. Бракоразводный процесс должен стартовать 26 числа. Через несколько дней адвоката супруги спортсмена рассказал о том, как у Алисы Аршавиной отбирали внедорожник.

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