Настя Каменских откровенно рассказала о сексе за деньги

Певица Настя Каменских поделилась не самыми приятными моментами из своей жизни, пишут Дни.ру.
Украинская поп-дива заявила, что у некоторых поклонников сложилось ложное представление о ней из-за сценического образа. По ее словам, к ее бывшему партнеру по дуэту исполнителю Потапу обращались состоятельные мужчины с просьбой организовать интим с певицей.
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Анастасия добавила, что такие поклонники вызывают у нее возмущение, и подчеркнула, что для нее принципиальны серьезные отношения.
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