Настя Каменских откровенно рассказала о сексе за деньги

Певица Настя Каменских поделилась не самыми приятными моментами из своей жизни, пишут Дни.ру.

Украинская поп-дива заявила, что у некоторых поклонников сложилось ложное представление о ней из-за сценического образа. По ее словам, к ее бывшему партнеру по дуэту исполнителю Потапу обращались состоятельные мужчины с просьбой организовать интим с певицей.

— У меня с этим все конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили «поговори с этой телкой», потому что я сразу по мордам , — вспоминает Каменских.

Анастасия добавила, что такие поклонники вызывают у нее возмущение, и подчеркнула, что для нее принципиальны серьезные отношения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 19 Апр 2018 в 11:23 PDT

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