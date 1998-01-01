В НАТО прокомментировали обращение Путина к Федеральному собранию

Заместитель представителя НАТО Пирс Казалет заявил, что Альянс осведомлен о тезисах, которые Владимир Путин огласил в Послании Федеральному собранию, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что в НАТО расценили заявления российского лидера как «неприемлемые угрозы». В частности, речь идет о нацеливании ракет на размещающих оружие США участников североатлантического военного союза. Казалет озвучил призыв Альянса в адрес Москвы вернуться к выполнению ДРСМД.

Зампредставителя НАТО добавил, союз не намерен размещать в Европе ядерное оружие наземного базирования, а существующие системы ПРО носят исключительно оборонительный характер.

Во время обращения президента с Посланием Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что Вашингтон использует «надуманные обвинения» в адрес Москвы, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а партнеров США по НАТО назвал «подхрюкивающими сателлитами».