Путин назвал страны НАТО «подхрюкивающими сателлитами» США в вопросе ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отметил, что Вашингтон использует «надуманные обвинения» в адрес Москвы, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а партнеров США по НАТО назвал «подхрюкивающими сателлитами».

— Да, действительно с момента заключения этого Договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать этот вид вооружений, а Россия и США — нет, мы сами себя в этом добровольно ограничили. Такое положение дел может вызывать вопросы — это понятно. Ну, так нужно было нашим американским партнерам так и сказать, сказать по-честному, а не использовать надуманные обвинения в адрес РФ для обоснования своего одностороннего выхода из Договора , — сказал он.

Путин напомнил, что в 2002 году США «вышли из ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года — прим.ред.) в открытую, по-честному».

— Хорошо это или плохо — другой вопрос. Я считаю, что плохо, но по-честному , — заметил он.

А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: « Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных ».

— Да еще и своих сателлитов мобилизуют, они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу , — заметил глава российского государства.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.

Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствуют члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.

Для освещения мероприятия аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.