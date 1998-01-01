Путин назвал страны НАТО «подхрюкивающими сателлитами» США в вопросе ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отметил, что Вашингтон использует «надуманные обвинения» в адрес Москвы, чтобы выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а партнеров США по НАТО назвал «подхрюкивающими сателлитами».
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Путин напомнил, что в 2002 году США «вышли из ПРО (Договор об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года — прим.ред.) в открытую, по-честному».
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А сейчас, по мнению президента РФ, США действуют следующим образом: «
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это обращение к обеим палатам парламента для главы государства — 15-е по счету.
Кроме обеих палат парламента, на мероприятии присутствуют члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, а также журналисты.
Для освещения мероприятия аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.