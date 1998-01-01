«Движение было парализовано!»: Семенович станцевала на дороге в Москве

Анна Семенович не на шутку вдохновилась своей новой песней «Хочешь», релиз которой был приурочен ко Дню всех влюбленных. Зажигательный ритм заставляет артистку пританцовывать где угодно — например, прямо на проезжей части в Москве. Видео с зажигательным танцем певица опубликовала на своей странице в Instagram.

— Я сегодня так танцевала, что в центре Москвы движение было парализовано! Лично мне было весело и жарко, — прокомментировала ролик Семенович.

Звезда российской эстрады предложила своим подписчикам принять участие в соревновании на креативность, и объявила конкурс на самый интересный ролик под свою новую песню. Победитель, которого Анна лично выберет 28 февраля, получит денежный приз, сообщает издание Teleprogramma.pro.

Аналогичный челлендж недавно проводил и кумир миллионов девушек Егор Крид. Участие в его танцевальных состязаниях приняла даже дочка телеведущей Юлии Барановской.