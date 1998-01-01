Видео: Подросток в Вологде надышался газом из баллончика и умер

, 0:05 Внимание: шокирующие кадры! 266

Мальчику пытались оказать помощь его товарищи, но не преуспели в этом.

Фото, видео: Пятый канал

14-летний подросток умер в Вологде после того, как надышался газом из баллончика. Трагический инцидент произошел в среду, 20 февраля. Около 14 часов 30 минут экстренным службам поступило сообщение об обнаружении тела несовершеннолетнего мальчика. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть подростка. По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По предварительной версии подросток вдыхал газ из баллончика, после чего потерял сознание и умер.

В распоряжении Пятого канала оказалось видео, на котором группа несовершеннолетних пытается привести в чувство своего товарища, не подающего признаков жизни. Подростки пытались нащупать пульс и проверить реакцию зрачков на свет. Ни у кого из друзей мальчика не возникла мысль вызвать скорую помощь. Несмотря на всю трагичность ситуации подростки смеются, не осознавая происходящего.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для выяснения причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Пятый канал сообщал подробности инцидента с детьми, получившими ожоги в гимназии.

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