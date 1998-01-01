В Хабаровском крае обнаружили древние нанайские рукописи

, 8:15 Эфирная новость 12

Дневники на латинице, найденные учеными, представляют особую ценность, так как в настоящее время своей письменности у нанайцев нет.

Фото, видео: Пятый канал

Сегодня отмечается международный день родного языка. Его задача — изучить, а главное — сохранить историческое наследие. В Хабаровском крае, где проживают малочисленные народы ученые на пороге сенсационного открытия. Там обнаружили древние нанайские рукописи. И это при том, что своей письменности у этого народа нет. В пожелтевшие от времени страницы заглянул Даниил Горчаков.

Подробности в видеосюжете.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Подмосковье найден некрополь с артефактами, которым 4,5 тысячи лет. По мнению найденные древние захоронения принадлежат представителям так называемой «фатьяновской культуры».

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