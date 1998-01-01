Картина маслом: Кот телеведущей Леры Кудрявцевой обожает фрукты

Кот известной телеведущей Леры Кудрявцевой Фофан испытывает очень нежные чувства к фруктам. По крайней мере именно об этом свидетельствует фотография с ним в главной роли. Прикрытые глаза, мечтательное выражение мордочки и при этом «щечкой» Фофан прижимается к краснобокому яблочку, лежащему в вазе с фруктами.

Снимок, опубликованный на личной странице кота Леры Кудрявцевой ожидаемо собрал массу хвалебных комментариев от умиленных пасторальной картинкой пользователей.

Instagram @fofan_86

— Прям похожи с яблочком😆цветом только разные

— Красундель

— Бозе, какая сладкая мордочка

— Картина маслом «Фофа и фрукты»

— Даже если я ооочень хотела это красное яблоко, не решилась бы побеспокоить покой…

Правда нашлись и те, кто посочувствовал животному

— Когда на диете, мечтаешь о сладеньком…

Коту Леры Кудрявцевой Фофану породы шотландская вислоухая чуть больше четырех лет. Телеведущая в одном из своих постов признается, что ей пришлось завести домашнему любимцу отдельный аккаунт в Instagram, в противном случае вся ее страничка в этой социальной сети была бы «завалена» фотографиями и видео потешного котика.

Ранее Пятый канал сообщал, что Лера Кудрявцева вышла из себя во время общения с фанатами и, обидевшись за мужа, хоккеиста Игоря Макарова, ответила злопыхателям в их же хамской манере.