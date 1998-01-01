«Как брат и сестра»: — Экс-муж Равшаны Курковой назвал настоящую причину развода

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Артем Ткаченко откровенно рассказал об истинных причинах разрыва отношений с когда-то горячо любимой женщиной.

Фото: Instagram @tematkach

Актер Артем Ткаченко впервые рассказал, почему 11 лет назад он развелся с Равшаной Курковой, несмотря на то, что они считались образцово-показательной парой.

Как пишет 7дней.ru, Артем Ткаченко на программе «Судьба человека» поведал всю историю своих отношений с бывшей женой.  Артем и Равшана Куркова познакомились на фестивале «Кинотавр». Актеры поженились спустя три года после начала отношений. Их брак распался в 2008 году и, по словам Ткаченко, он очень тяжело переживал этот разрыв. Чтобы хоть как-то отвлечься, Артем путешествовал и много работал.

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Бывший супруг Равшаны Курковой считает, что их семейную жизнь разрушила лень. Актеры были молоды и больше сосредоточены на личных нуждах.

— С высоты прожитых лет понимаешь, что отношения — это не исключительно моменты, когда тебе радостно и комфортно, но также есть совершенно противоположные вещи, над которыми надо работать, себя превозмогать, прилагать усилия. Думаю, мы не до конца отдавали себе отчет в этом, — рассказал Артем Ткаченко.

В процессе съемок программы ведущий Борис Корчевников поднял из архива интервью Равшаны Курковой, где она отметила, что по прошествии времени их с Ткаченко отношения переросли в любовь брата и сестры. Артем подтвердил, что и сам испытал подобные чувства в финале их отношений.

— Муж и жена должны жить как муж и жена, а не как брат и сестра. Вот и все. Мы расстались, — прокомментировал Ткаченко.

Сейчас бывшие супруги продолжают поддерживать дружеские отношения и периодически даже снимаются вместе.

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