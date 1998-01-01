Певец Рома Жуков бросил жену с шестью детьми и уехал с новой избранницей в Сочи

Розовые гвоздики, лампада и плюшевый Мишка. Супруга звезды 90-х Романа Жукова — Елена — приходит на могилу дочери каждую неделю. Пятилетняя девочка упала с качели и погибла шесть лет назад. Боль Елены не утихает до сих пор:

— В этот день у меня должна была появиться Вика на свет, и когда мне позвонили и сказали, что Лиза в коме, то я тоже в такое шоковое состояние впала. Конечно это очень тяжело пережить, где-то год я в себя приходила.

Сдерживать слезы она научилась давно — чтобы найти силы заботиться об остальных детях. Тем более, теперь воспитывать их Елена вынуждена одна. Глава семейства Роман Жуков уехал жить в Сочи, там он строит бизнес и новую любовь.

Почему люди, которые родили в браке семерых детей, теперь судятся и публично оскорбляют друг друга? Роман заявляет, что никогда не любил Елену, а желание иметь детей исходило только от жены.

— Ну, как это называется, — брак по залету совершен был. Поэтому я не считаю, что это любовь. Просто я поступил как честный человек. Аргументы у меня были такие: «Ну зачем так часто рожать детей?» Она «Ну вот хочу и все! — рассказывает Жуков в программе Пятого канала «Светская хроника».

Причина развода, по словам, Романа — вызывающее поведение супруги. Елену он называет нерадивой матерью.

— Ежедневные вечеринки, еженощные, практически каждую ночь она отсутствовала в течение полутора–двух лет дома. Я неоднократно пытался с ней пообщаться, — говорит артист.

У Елены другая версия. По ее словам, они с Романом мечтали о большой дружной семье, но муж воспитанием детей заниматься не хотел. А еще пил, публично унижал ее и даже бил.

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— Мог взять и ударить, и толкнуть, я могла упасть. Это было поначалу, когда была третья беременность. Потом я научилась не выводить на эмоции. Если человек пьет в какой-то компании — надо держаться подальше от него, — сказала Елена.

Но не всегда все заканчивалось благополучно. Елена рассказала СМИ страшную историю. Однажды грубо обошелся с ней, когда она была беременна. Ребенка Елена потеряла.

Роман ушел из семьи два года назад. С тех пор Елена едва сводит концы с концами. По ее словам, суммы, которые он присылал, были мизерными, но недавно прекратились и они.

— Тут еще финансово меня к стенке прижали, два месяца ничего не выплачивает, сухие пайки, пакеты каждую неделю по 5-7-10 тысяч. Когда как. Ну это смешно! Как он написал — люди на 20 тысяч в месяц выживают, ну и ты выживешь. Поэтому я уже золото начала закладывать. Стиральная машинка сломалась. Я же не могу в тазике вещи замачивать на шесть детей. Это же с ума сойти можно, — сетует Елена.

И в то же время Роман на черноморском побережье не бедствует. Не стесняясь рассказывает, как успешно развивается его бизнес в Сочи:

— Мой бизнес очевиден — это ресторан, кафе, Lounge Bar. Находится прямо на побережье, в 30 метрах берег моря. Не только ресторанный бизнес, но еще и шоу-бизнес. По стране «катается» очень много программ наших. Это и «Дискотеки 90-х» знаменитые, и сольные концерты разных артистов.

Деньги детям, признается Роман, перестал отправлять из принципа. Опасается, что все тратит на себя жена:

— Заметил странную взаимосвязь: как только я отправлял очередной денежный транш, Instagram моей бывшей супруги начинает пестрить дорогими рыбными ресторанами, всякими салонами красоты. Я понял, что лучше помощь оказывать адресно. Я общаюсь с детьми, они мне рассказывают, что есть в холодильнике и я заказываю вагон и маленькую тележку продуктов.

А вот дети говорят, что даже на Новый год от папы подарков так и не дождались.

— Ну, на Новый год он мне пока ничего не подарил. Он мне хочет подарить телефон какой-то. Отправил картинку, с Новым годом 2019, — говорит сын Романа Никита.

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Тем временем, Роман счастлив со своей новой избранницей — Ольгой Ларионовой — когда-то близкой подругой Елены.

— Как я могу считать себя виновной, если они год уже вместе не жили вместе? Конечно, все были в шоке, потому что многие стали говорить, что я увела его из семьи, — говорит Ольга Ларионова.

И хотя официально Елена и Роман еще не развелись, многодетная мама говорит, что похождения мужа ее волнуют меньше всего. С детьми на руках она идет в суд, чтобы добиться алиментов.

— Получили мы сегодня судебный приказ о взыскании с папы — Жукова Романа — алиментов на содержание шестерых детей. Алименты заключаются в одной второй от всех доходов.

Кроме того, Елена хочет взыскать с супруга 50 миллионов рублей за клевету. И надеется на справедливый раздел имущества — двух квартир в центре столицы и дома в Подмосковье:

— Делиться у нас будет двухкомнатная студия, однокомнатная студия и таун-хауз. Вся недвижимость оценивается в 70 миллионов. Я хочу вообще, так как детей много, чтобы это все в принципе принадлежало детям.

Успешная жизнь на курорте, по словам юристов, скорее всего, закончится для Романа разорением. Женщина с шестью детьми — в суде весомый аргумент. Пока же Елена ходит в церковь и молится о благополучии детей. А о большой дружной семье теперь напоминает только фотоальбом.

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