Бывший глава НАТО предсказал Белоруссии войну и аннексию

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предрек Белоруссии войну, если Минск не начнет проводить реформы, передают «Известия». Экс-глава Альянса предположил, что без демократических преобразований Белоруссию ждет российская агрессия и аннексия.
Расмуссен подчеркнул, что для защиты от «угрозы» Белоруссии необходимы реформы, «ведущие к демократии и свободе», а также призвал Запад активнее помогать восточноевропейской республике.
Андерс Фог Расмуссен — политик, премьер-министр Дании с 2001-го по 2009 год, а также генеральный секретарь НАТО в период с 2009-го по 2014-й. В период его председательства, Альянс провел военную операцию в Ливии. После прекращения полномочий в НАТО Расмуссен стал советником Петра Порошенко.
Ранее Пятый канал рассказывал о реакции НАТО на Послание президента Федеральному собранию.