Бывший глава НАТО предсказал Белоруссии войну и аннексию

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предрек Белоруссии войну, если Минск не начнет проводить реформы, передают «Известия». Экс-глава Альянса предположил, что без демократических преобразований Белоруссию ждет российская агрессия и аннексия.

Расмуссен подчеркнул, что для защиты от «угрозы» Белоруссии необходимы реформы, «ведущие к демократии и свободе», а также призвал Запад активнее помогать восточноевропейской республике.

— Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию, — заявил экс-глава НАТО.

Андерс Фог Расмуссен — политик, премьер-министр Дании с 2001-го по 2009 год, а также генеральный секретарь НАТО в период с 2009-го по 2014-й. В период его председательства, Альянс провел военную операцию в Ливии. После прекращения полномочий в НАТО Расмуссен стал советником Петра Порошенко.

Ранее Пятый канал рассказывал о реакции НАТО на Послание президента Федеральному собранию.