Реакция Запада на Послание Путина: СМИ пугают читателей новой ядерной угрозой

, 6:38 Эфирная новость 32

В российском МИДе напоминают, что президент говорил об «исключительно ответной мере» в случае агрессивных действий стран НАТО.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Послание президента ФС 2019 33

В НАТО увидели в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию угрозу союзникам. Представители блока сочли готовность нашей страны адекватно отвечать на вполне реальные угрозы едва ли не ультиматумом. Западные СМИ пестрят заголовками.

Так, британская Daily Mail пугает весь мир новой ядерной угрозой со стороны России. А The Washington Post и вовсе заявил — Москва уже нацелила свои ракеты на крупнейшие города США.

В российском МИДе посоветовали западным коллегам не перегибать палку и «не нервничать». И подчеркнули — речь идет об «исключительно ответной мере» в случае агрессивных действий стран НАТО.

Ранее Пятый канал сообщал, что журналисты Business Insider нашли «истинную цель» российских «Посейдонов».

Тема:
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