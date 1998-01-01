Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин вернулся в клуб на административную должность. Футболист возглавил международный детский проект «Сириус», сообщает телеканал «78».

Видео тренировки ФК «Зенит» опубликовал на своем канале в YouTube. На кадрах ролика помощник Аршавина, бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров сетует, что администратор не подготовил мячи для занятия.

— А, кстати, где мячи? — спрашивает Андрей Аршавин и уходит за ними в служебное помещение.

На проведенной тренировке наставники учили молодых футболистов, как правильно «играть в стенку».

Ранее Пятый канал сообщал, что супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса написала на мужа заявление в ФСБ.