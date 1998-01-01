Пассажиры смогут следить за своим багажом в аэропортах онлайн

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Инновационная московская разработка позволит отследить перемещение чемоданов через мобильное приложение.

Фото, видео: Пятый канал

Специальная метка, позволяющая пассажиру отслеживать багаж в аэропорту через мобильное приложение, разработана в технополисе «Москва», сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

— Инновационная разработка резидента особой экономической зоны «Технополис „Москва“» позволит отслеживать перемещение багажа пассажиров в аэропортах и во время авиаперелетов. Специальная RFID-метка (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация — прим.ред.) будет прикреплена к чемодану в течение всей поездки, — говорится в сообщении.

Маркировка багажа RFID-метками станет обязательной во всех аэропортах мира с 2020 года по решению Международной ассоциации воздушного транспорта. Воздушные гавани разных стран начали закупать такие чипы у разработчиков и тестировать их во время перелетов.

Маркировка багажа RFID-метками позволит сократить число потерь примерно на 70%. Если пассажир сообщит о том, что он не получил свой чемодан, сотрудники аэропорта смогут оперативно найти сумку по чипу и вернуть ее, — рассказала гендиректор компании-разработчика чипов Гульнара Хасьянова.

Метки будут крепиться на бирки для багажа на стойках регистрации аэропортов. Номер трекера для отслеживания передвижения чемодана пассажиру сообщит сотрудник аэропорта. После чего, нужно только ввести этот номер в мобильном приложении авиакомпании или аэропорта, из которого вылетает пассажир. Отмечается, что метки одноразовые и после прилета их следует снять с сумки.

Ранее Пятый канал сообщал, что авиакомпания «Победа» ограничила размер ручной клади. Новые правила вступили в силу с 18 февраля.

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