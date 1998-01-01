Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов

Крупные торговые сети предупредили о резком скачке цен на молочную продукцию. Причина — новые требования к оформлению ветеринарных документов, которое вводит Министерство сельского хозяйства. Это должно поставить барьеры перед незаконными производителями и существенно снизить появление на прилавках поддельных молочных продуктов.

Изготовители опасаются, что не успеют подготовится к нововведениям. Ритейлеры, в свою очередь, уже предупреждают, что это вызовет перебои с поставками молока в торговые сети, и, как следствие, увеличение стоимости товара.

Приказ об изменении правил должен вступить в силу 1 июня.

Ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов объяснил, почему цены на продукты должны расти. Он заявил, что российские покупатели должны войти в положение предприятий, которые нуждаются в прибыли для выплаты кредитов и долгов.