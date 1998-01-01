Видео: Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье состоялся первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Интерес к событию колоссальный: всего было подано более 200 тысяч заявок. Ажиотаж понятен — победители получат возможность занять крупные руководящие посты.

На отборочном этапе претенденты должны были доказать не только свои профессиональные навыки, но и показать социальную ответственность. Готовы ли будущие руководители делать что-то совершенно бескорыстно — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал о петербургском полуфинале конкурса «Лидеры России».