Видео: Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье

, 11:20 Эфирная новость 13

На предпоследний этап конкурса молодых управленцев было подано более 200 тысяч заявок.

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина, Пятый канал

В Подмосковье состоялся первый полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России». Интерес к событию колоссальный: всего было подано более 200 тысяч заявок. Ажиотаж понятен — победители получат возможность занять крупные руководящие посты.

На отборочном этапе претенденты должны были доказать не только свои профессиональные навыки, но и показать социальную ответственность. Готовы ли будущие руководители делать что-то совершенно бескорыстно — смотрите в видеосюжете.

Ранее Пятый канал рассказывал о петербургском полуфинале конкурса «Лидеры России».

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

11:31
Видео: Экстренные службы работают на месте двух взрывов в Донецке
11:20
Видео: Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Подмосковье
11:14
Актера из «Интернов» Дмитрия Митюрича ранили во время съемок
11:12
«Массандра» снова бьет рекорды: Крымское предприятие завоевало 10 наград конкурсов «Продэкспо»
11:02
18 февраля — День транспортной полиции
11:00
Что сейчас происходит в ИТМО, где ранее обрушилась кровля здания
10:29
Очевидцы сообщают о двух взрывах в Донецке
10:20
«Гадость!» Поклонников шокировал «страстный» поцелуй Кудрявцевой и Успенской
10:06
Кадры с места аварии, где участница шоу «Голос» сбила насмерть таксиста
9:55
Видео: назван ТОП-5 самых доступных кроссоверов на российском рынке
9:37
«Я верю Путину»: Трамп усомнился в результатах доклада собственной разведки
9:25
Линейку гаджетов с гибким экраном выпустит TCL
9:15
В России стали чаще умирать от болезней органов пищеварения
8:58
Глава ОБСЕ обеспокоен украинским национализмом и героизацией Бандеры
8:48
Авиакомпания «Победа» ограничила размер ручной клади
8:26
Британия решила усиленно «защищать» фланг НАТО в Арктике от России
8:07
Анастасия Волочкова показала свадебное платье, но скрывает жениха
7:58
Политики и мировые звезды сыграют в хоккей на Северном полюсе
7:49
Машины дешевле миллиона рублей исчезнут с российского рынка
7:41
В Приамурье годовалый ребенок попал в больницу после избиения

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама