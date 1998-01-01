Освобожденного досрочно из колонии Дмитрия Демушкина вызвали в полицию

Националиста Дмитрия Демушкина, которого досрочно выпустили из колонии в связи с частичной декриминализацией статьи части 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, вызвали в полицию, сообщает ТАСС.

— В настоящий момент еду в УВД, меня вызвали к 12 часам , — сообщил Дмитрий Демушкин.

Демушкина обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за публикацию в соцсетях двух фотографий с «Русского марша». Националист был приговорен к 2,5 годам колонии.

Дмитрий Демушкин являлся лидером движений «Славянский союз»* и «Русские»*. Эти организации признаны в РФ экстремистскими, их деятельность запрещена судом.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему националист Дмитрий Демушкин досрочно вышел на свободу.

* — запрещена в России