Актер Абдулов, избитый в своем подъезде, впервые попал на видео после инцидента

Актера Виталия Абдулова, известного по сериалам «Солдаты» и «Ранетки», сняли на видео, сидящим в подъезде дома. Мужчина по телефону угрожает неизвестному собеседнику.

— Я знаю, кто здесь живет, кто снимает квартиру, я знаю, кто сдает квартиру, я знаю, кому они сдают квартиру. Завтра здесь будет все телевидение СССР — говорит Абдулов.

На резонные замечание автора видео о том, что СССР не существует с 1991 года, актер встает со своего места и устремляется к снимающему со словами «Ты думаешь, я шучу?». Какую квартиру имел ввиду Абдулов и кто в ней проживает, не уточняется.

Ранее Пятый канал рассказывал о потасовке с участием Абдулова в подъезде его дома на севере Москвы. Актер обратился в больницу, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы, оказали помощь и отпустили домой.