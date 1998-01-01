Актер Абдулов, избитый в своем подъезде, впервые попал на видео после инцидента

, 13:06 Эксклюзивное видео 214

Потасовка с участием звезды сериала «Дальнобойщики» произошла 20 февраля в Москве. У мужчины диагностировали ушибы мягких тканей головы.

Фото, видео: instagram @osiris_99, Пятый канал

Актера Виталия Абдулова, известного по сериалам «Солдаты» и «Ранетки», сняли на видео, сидящим в подъезде дома. Мужчина по телефону угрожает неизвестному собеседнику.

— Я знаю, кто здесь живет, кто снимает квартиру, я знаю, кто сдает квартиру, я знаю, кому они сдают квартиру. Завтра здесь будет все телевидение СССР — говорит Абдулов.

На резонные замечание автора видео о том, что СССР не существует с 1991 года, актер встает со своего места и устремляется к снимающему со словами «Ты думаешь, я шучу?». Какую квартиру имел ввиду Абдулов и кто в ней проживает, не уточняется.

Ранее Пятый канал рассказывал о потасовке с участием Абдулова в подъезде его дома на севере Москвы. Актер обратился в больницу, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы, оказали помощь и отпустили домой.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

14:23
ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых»
14:15
Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям
14:10
Какие улучшения в социальной сфере ждут россиян после выполнения указов Путина
13:51
Звезда сериала «Карпов» Рожнов ударился головой, прыгнув со сцены
13:34
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Беньямином Нетаньяху
13:29
Фото: Наследница Лагерфельда кошка Шупетт «в трауре» по умершему хозяину
13:15
«Тошнотворный» флешмоб: Пользователи сознались в странных вкусовых предпочтениях
13:06
Актер Абдулов, избитый в своем подъезде, впервые попал на видео после инцидента
12:55
Кто «нахимичил»: Прокуратура проверяет инцидент в лицее, где дети получили ожоги
12:46
Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов
12:38
Видео: Бейонсе и Джей Зи поместили портрет Меган Маркл на место Моны Лизы
12:26
Названа вторая женщина-миллиардер России и ее доход
12:18
Опубликован новый посмертный клип рэпера Децла
11:58
Видео: Глава ДНР призвал Меркель и Макрона оказать влияние на Порошенко
11:46
Освобожденного досрочно из колонии Дмитрия Демушкина вызвали в полицию
11:35
Два самолета едва не столкнулись во Внуково
11:23
Завершился второй полуфинал конкурса «Лидеры России» в ЦФО
11:14
Видео: Оползень в Краснодарском крае угрожает жилым домам
11:09
Видео: Полина Гагарина станцевала «скибиди» с новым другом в Китае
10:57
«Москитная сетка»: Влад Кадони раскритиковал наряд Ольги Бузовой

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда об… обмане в интернете»

В воскресенье, 24 февраля, Пятый канал представит новый выпуск потребительского расследования «Вся правда об… обмане в интернете».

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама