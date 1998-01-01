Владимир Путин провел телефонные переговоры с Беньямином Нетаньяху

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обменялись мнениями по ключевым вопросам, стоящим на международной и двусторонней повестке дня.

В пресс-службе Кремля также сообщили, что лидеры двух стран договорились о личной встрече. Ожидается, что израильский премьер в ближайшее время сможет приехать в Москву, при этом точная дата пока не называется, передает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава правительства Израиля планировал провести переговоры с президентом России 21 февраля. Встречу пришлось перенести по «внутриполитическим обстоятельствам», а именно из-за подготовки к выборам.