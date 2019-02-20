В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху в Москву

В Кремле прокомментировали перенос визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву, пишут «Известия».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава еврейского государства отложил встречу с Владимиром Путиным по внутриполитическим обстоятельствам, а именно из-за подготовки к выборам. Изначально Нетаньяху планировал приехать в Москву 21 февраля. Новую дату визита израильского высокого гостя определят по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На переговорах с российским лидером планировалось обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах и обменяться мнениям по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование и сирийский кризис.

Ранее Пятый канал рассказывал об итогах трехстороннего саммита России, Ирана и Турции по Сирии.