В Кремле объяснили перенос визита Нетаньяху в Москву

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Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что израильский премьер отложил встречу с российским лидером по внутриполитическим обстоятельствам.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

В Кремле прокомментировали перенос визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву, пишут «Известия».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава еврейского государства отложил встречу с Владимиром Путиным по внутриполитическим обстоятельствам, а именно из-за подготовки к выборам. Изначально Нетаньяху планировал приехать в Москву 21 февраля. Новую дату визита израильского высокого гостя определят по дипломатическим каналам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На переговорах с российским лидером планировалось обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в разных сферах и обменяться мнениям по ситуации на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильское урегулирование и сирийский кризис.

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