Эксперт назвал минусы идеи передавать пенсии по наследству

Передача пенсионных накоплений по наследству приведет к увеличению расходов работодателей, предпринимателей и самозанятых лиц, либо потребует вливания в Пенсионный фонд из федерального бюджета. Об этом заявил кандидат экономических наук Юрий Горлин в беседе с «Известиями».

— Текущий баланс системы учитывает, что какое-то количество людей не доживает до пенсии. В том числе за счет этих ресурсов выплачивается пенсия текущим пенсионерам. Теоретически можно сделать такую конструкцию, но тогда надо предусмотреть источник. Либо увеличить тарифы, платить не 22%, как сейчас, а больше, — отметил он.

По словам эксперта, указанная в документе сумма «не соотносится с расходами, которые необходимы для выплат наследникам». Кроме того, не указан источник конкретный финансирования, который покроет эти расходы, добавил он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Минтруд поменяет схему начисления доплат к пенсиям.