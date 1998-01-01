Сергей «Паук» Троицкий оказался в суде после выступления в фашистской форме

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Музыкант «Коррозии Металла» с обвинениями не согласен и считает и утверждает, что выступал под давлением.

Фото, видео: ТАСС/Федор Резник, Пятый канал

Лидер группы «Коррозия металла», Сергей Троицкий, известный как Паук вновь имеет проблемы с законом — 21 февраля он прибыл в Измайловский суд. Ранее Паук был задержан за выступление в фашистской форме на концерте.

— В этой форме я выступал под давлением клуба Rock House, который требовал, чтобы мы распространяли наркотики на концерте, — заявил Троицкий.

Также музыкант сказал, что не согласен с обвинениями, и будет ходатайствовать о том, чтобы вызвать «Зайцева и Юдашкина» в суд для разъяснения ситуации с формой.

Троицкий часто попадает в поле зрения правоохранительных органов — 5 февраля стало известно о том, что его задержали за выступление в зеленом костюме, похожем на форму солдата СС. Сам музыкант сказал, что его задержали за «выступление в зеленом костюме». В 2016 году Паук оказался за решеткой в Черногории за порчу чужого имущества.

Ранее Пятый канал публиковал интервью с pr-директором «Коррозии металла» по поводу «зеленого костюма».

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