Видео: Барселону охватили масштабные беспорядки

, 19:57 Эфирная новость 52

На улицах туристической столицы Испании начались столкновения между протестующими и силовиками. В ход идут дымовые шашки, слезоточивый газ и полицейские дубинки.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Весь центр Барселоны перекрыт из-за масштабных беспорядков. Тысячи протестующих по всей Каталонии вышли на улицы в знак поддержки бывших руководителей автономии, которые добивались ее независимости от Испании. Пучдемон со сторонниками сейчас под судом.

Митингующие блокируют автомобильные и железные дороги, жгут покрышки, закидывают полицейских камнями и бутылками. На данный момент известно о почти трех десятках пострадавших. Судя по всему, это только начало. Предстоящая ночь в Барселоне точно будет бессонной.

Ранее Пятый канал сообщал, что протестующие на Гаити потребовали отставки президента.

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