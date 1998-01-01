Видео: Барселону охватили масштабные беспорядки

Весь центр Барселоны перекрыт из-за масштабных беспорядков. Тысячи протестующих по всей Каталонии вышли на улицы в знак поддержки бывших руководителей автономии, которые добивались ее независимости от Испании. Пучдемон со сторонниками сейчас под судом.

Митингующие блокируют автомобильные и железные дороги, жгут покрышки, закидывают полицейских камнями и бутылками. На данный момент известно о почти трех десятках пострадавших. Судя по всему, это только начало. Предстоящая ночь в Барселоне точно будет бессонной.

Ранее Пятый канал сообщал, что протестующие на Гаити потребовали отставки президента.