Движение поездов по Крымскому мосту начнется 8 декабря

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Продажа билетов на поезда дальнего следования, проходящие по Крымскому мосту, стартует за 90 дней.

Фото: © РИА Новости / Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Об этом в четверг, 21 февраля, на заседании круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии «Крым. Сезон — 2019» рассказал начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

Примечательно, что продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется гораздо раньше, чем обычно — в сентябре.

— Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты начнут продавать за 90 дней, — цитирует Резниченко пресс-служба торгово-промышленной палаты Республики Крым. — Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придет в Крым.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России стартовала продажа «единых билетов» в Крым.

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