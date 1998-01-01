Движение поездов по Крымскому мосту начнется 8 декабря

Первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года. Об этом в четверг, 21 февраля, на заседании круглого стола на V Межрегиональной выставке предприятий туриндустрии «Крым. Сезон — 2019» рассказал начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

Примечательно, что продажа билетов на поезда, которые идут на полуостров, откроется гораздо раньше, чем обычно — в сентябре.

— Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договоренность, что билеты начнут продавать за 90 дней, — цитирует Резниченко пресс-служба торгово-промышленной палаты Республики Крым. — Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придет в Крым.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России стартовала продажа «единых билетов» в Крым.