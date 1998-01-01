Полиция города Брум в Западной Австралии поделилась шокирующими кадрами с камеры видеонаблюдения, которые быстро привлекли внимание мировой общественности, сообщает DailyStar.

15-секундный ролик начинается со вспышек молний, ​​озаряющих небо во время ночной грозы. А затем из облаков, как утверждают полицейские, появляется «нечто похожее на НЛО». Слова сотрудников правопорядка подтверждает видеозапись.

Ролик собрал более пяти тысяч просмотров в соцсетях и напугал жителей.

— Это чертов инопланетянин, — заявил в комментариях один из них.

Однако большинство пользователей все же решили, что это всего лишь отражение яркого света во влажном воздухе, а не пришельцы.

Ранее Пятый канал сообщал, что уфологи предрекли «смерть» Земли от газового облака с зловещей планеты Нибиру.