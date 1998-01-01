Уфологи предрекли смерть Земли от газового облака с Нибиру

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Последний день планеты настанет уже в марте.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Уфологи снова бьют тревогу. По их мнению, мистическая планета Нибиру в очередной раз угрожает существованию Земли. На этот раз исследователи необычных явлений опасаются газовой атаки.

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Как сообщают уфологи, проведение спектрального анализа и изучение космического пространства при помощи мощного телескопа позволили им обнаружить огромное газовое облако, которое на большой скорости приближается к нашей планете. По словам специалистов по изучению внеземных цивилизаций и НЛО, диаметр облака почти в три раза больше размера Земли, а в его состав входят вещества неслыханной мощности, сообщает Vista News.

— Вещество крайне опасно и несет за собой быструю смерть. Туман окутает всю планету, не оставив и малейшего шанса на выживание. Нет смысла герметизировать бункеры, дома и подвалы — яд крайне мелкодисперсный и проникнет практически через любую защиту, — заявляют специалисты.

При этом уфологи уверены, что смерть всему живому на планете грозит именно благодаря Нибиру — мол, с ее поверхности были выпущены ракеты с резервуарами, в которых хранился газ. При этом неведомый внеземной интеллект очень точно рассчитал маршрут движения снарядов. Взорвались и распространили газ ракеты на границе с Солнечной системой, и теперь траектория смертоносного облака пересечется с траекторией нашей планеты в точке, которой Земля достигнет 8 марта.

Нибиру — мистическая планета, в существование которой верят исследователи внеземных цивилизаций. Согласно их теории, Нибиру является планетой X, а ее орбита пересекается с солнечной системой раз в 3600 лет примерно между Марсом и Юпитером. Уфологи убеждены, что очередное столкновение произойдет уже в наши дни.

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