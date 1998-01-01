Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с данными банковских карт

Роскомнадзор заблокировал 27 сайтов с конфиденциальной информацией о банковских картах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пишет издание, на заблокированных порталах содержалась информация о продаже конфиденциальных сведений банковских карт и о способах изготовления считывающих устройств для списания денежных средств.

— На основании поступивших в Роскомнадзор судебных решений ограничивается доступ к 27 сайтам, на которых размещена информация о продаже конфиденциальных данных банковских карт и способах изготовления скимминговых устройств для обналичивания денежных средств граждан с копий карт , — говорится в сообщении.

Согласно данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, объем несанкционированных операций с использованием банковских карт с каждым годом растет. В 2018 году он достиг 1,4 миллиарда рублей, что на 44% больше, чем в 2017-м.

Ранее Пятый канал сообщал, что Google оплатил штраф в размере 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за неисполнение закона. Согласно новым правилам, поисковики обязаны подключаться к единому реестру запрещенной информации и фильтровать поисковую выдачу от сайтов, находящихся в этом реестре.