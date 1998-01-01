Прокуратура проводит проверку после инцидента с гробом у правительства Самары

Прокуратура организовала проверку после инцидента с гробом возле здания правительства региона.

Настоящим шоком для жителей Самары стало появление на площади у здания областной администрации гроба с покойником. Так родственники умершего мужчины попытались привлечь внимание к беззаконию, которое творится в сфере ритуальных услуг. Одна из компаний? которая занимается погребением? фактически стала монополистом в этом бизнесе.

Цена, которую они предложили женщине за похороны мужа, оказалась ей не по карману. Вдова обратилась в другую фирму. Однако конкуренты сорвали траурную церемонию и выгнали всю процессию за ворота кладбища.

— А на кладбище просто не давали похоронить буквально ногами мешали по лопатам, — рассказала женщина.

Фирма, которая занимается ритуальными услугами, препятствует въезду на кладбище. По словам очевидцев, траурный кортеж оставляют за воротами, если деньги заплачены другой фирме.

— Вот охранник нам не открывает ворота, он ушел куда-то звонить. Вот подъехали ребята, — рассказывают друзья покойного.

В ситуацию уже вмешался губернатор Самарской области. Он дал распоряжение департаменту по борьбе с коррупцией жестко разобраться в ситуации. А Министерству соцзащиты оказать всю необходимую помощь родственникам покойного. Глава области пообещал, что результаты расследования будут предоставлены общественности.

Ранее Пятый канал рассказывал подробно об этой чудовищной истории.