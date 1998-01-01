Высокопоставленный сотрудник полиции задержан в Северной Осетии

Полковник полиции Альберт Козонов задержан 21 февраля во Владикавказе в результате спецоперации ФСБ. Его поймали с поличным при получении взятки в размере 6,4 миллиона рублей. На время следственно-оперативных мероприятий спецслужбы оцепили целый квартал на улице Бутырина. Об этом стало известно Пятому каналу.

Козонов занимал должность заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Северная Осетия-Алания. Официальных комментариев о задержании полицейского пока не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что суд заочно арестовал зятя Рауля Арашукова. Фигурант громкого уголовного дела о хищении газа на Северном Кавказе уже объявлен в международный розыск.