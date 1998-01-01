Зять Рауля Арашукова заочно арестован по решению суда

, 18:05 53

Еще один фигурант громкого уголовного дела о хищении газа на Северном Кавказе объявлен в международный розыск.

Фото: vechorka.ru

Тема:
Арест Арашукова 42

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора АО «Ставропольгоргаз» Руслана Агоева, который приходится зятем Раулю Арашукову, подозреваемому в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Шишова.

Руслан Агоев был объявлен в розыск в конце 2018 года. По одной из версий, он скрылся на территории ОАЭ, когда телохранитель сознался в заказном убийстве. Помимо руководящей должности в газовой компании зять Арашукова числился владельцем роскошного гостиничного комплекса, крупной клининговой компании, а также ряда фирм в сфере торговли стройматериалами.

Ранее Пятый канал сообщал, что ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых».

Тема:
Арест Арашукова 42
21 февр
ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых»
15 февр
Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан по делу Арашуковых
13 февр
Валентина Матвиенко поручила проработать вопрос о проверке сенаторов Совфеда
11 февр
Видео: Суд признал законным арест отца сенатора Арашукова
11 февр
Матвиенко об Арашукове: Его назначение сенатором изначально было ошибкой
7 февр
Глава СК по КЧР Казбек Булатов подал в отставку, его проверят по делу Арашуковых
7 февр
Суд признал законным арест сенатора Арашукова
6 февр
В Петербурге продается квартира, фигурировавшая в деле сенатора Арашукова
6 февр
По делу Арашуковых в розыск объявлены два топ-менеджера газовых компаний
4 февр
Отец и сын Арашуковы не брезгуют тюремной едой

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

18:59
«Болтология»: в НИИ Вишневского не подтвердили слухи про операцию Пугачевой
18:48
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
18:48
«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
18:37
Видео: Как президентскую программу «Земский учитель» восприняли на селе
18:31
Как Москва борется со снежной стихией — видео
18:29
Захарова прокомментировала реакцию Запада на Послание Путина Федеральному собранию
18:22
Актриса из сериала «Глухарь» скончалась в 37 лет
18:11
«Это все вранье!»: директор Пугачевой об операции певицы
18:08
Две женщины впервые выйдут в открытый космос в 2019 году
18:05
Зять Рауля Арашукова заочно арестован по решению суда
18:02
Репортаж: От каких проблем избавят новые дорожные реагенты
17:57
Стало известно имя наследника рэпера Децла
17:47
Эксперт назвал минусы идеи передавать пенсии по наследству
17:34
Глава Петербурга пригласил военных пенсионеров на госслужбу
17:29
Видео: в Барнауле горит гостиничный комплекс площадью 150 квадратных метров
17:07
Почему мужчинам не стоит ждать дорогих подарков на 23 февраля
16:52
МИД РФ: Украина готовится к повторной провокации в Керченском проливе
16:48
Сергей «Паук» Троицкий оказался в суде после выступления в фашистской форме
16:36
Назарбаев отправил в отставку правительство Казахстана
16:23
Госдума одобрила закон об ужесточении наказания для криминальных авторитетов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых»

15 фев

Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан по делу Арашуковых

«Зенит» против «Фенербахче» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
«Байер» против «Краснодара» — где посмотреть трансляцию матча онлайн
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Встречайте звездное воскресенье на Пятом канале!

Проведите утро воскресенья в компании со своими любыми артистами! Только на Пятом канале — уникальное звездное воскресенье!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама