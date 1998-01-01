Зять Рауля Арашукова заочно арестован по решению суда

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-директора АО «Ставропольгоргаз» Руслана Агоева, который приходится зятем Раулю Арашукову, подозреваемому в хищении газа на 30 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Шишова.

Руслан Агоев был объявлен в розыск в конце 2018 года. По одной из версий, он скрылся на территории ОАЭ, когда телохранитель сознался в заказном убийстве. Помимо руководящей должности в газовой компании зять Арашукова числился владельцем роскошного гостиничного комплекса, крупной клининговой компании, а также ряда фирм в сфере торговли стройматериалами.

Ранее Пятый канал сообщал, что ФСБ раскрыла подробности преступной схемы «клана Арашуковых».