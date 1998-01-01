Александр Дюков избран главой Российского футбольного союза

Александр Дюков избран президентом Российского футбольного союза, сообщает ТАСС. На внеочередной сессии РФС в Москве прошло голосование, 22 февраля, решение принято единогласно.

Кандидатуру Дюкова выдвинули 63 организации, входящие в Российский футбольный союз, кроме него кандидатов не было. Единогласным решением делегатов, он избран на пост сроком на четыре года.

Александр Дюков был президентом футбольного клуба «Зенит» с 2008-го по 2017 годы, в это время петербургская команда завоевала Кубок Уефа и Суперкубок УЕФА и трижды становилась чемпионом России.

Ранее Пятый канал сообщал о победе «Зенита» над турецким «Фенербахче».