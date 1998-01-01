Новичок «Зенита» Азмун помог команде выбить «Фенербахче» из Лиги Европы

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Первый в 2019 году матч «Зенита» на домашней арене в Петербурге ознаменовался победой над турецким «Фенербахче» со счетом 3:1 и выходом в следующий раунд плей-офф ЛЕ.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев, instagram @suiko.maksim, @lewandowskiy_777, @advancerusrap, @irenkoro, @grishaxtream

Тема:
Лига Европы 23

«Зенит» выиграл «Фенербахче» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд плей-офф еврокубка.

Счет открыли хозяева на четвертой минуте первого тайма. Первый мяч за сине-бело-голубых забил Магомед Оздоев с передачи новичка сине-бело-голубых иранца Сердара Азмуна. А через полчаса нападающий забил уже сам с передачи Себатьяна Дриусси. Турецкий клуб отыграл один мяч перед перерывом усилиями Алпера Потука.

Команды ушли в раздевалки при счете 2:1, который не устраивал «Зенит» из-за правила выездного гола. Матч в Турции закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Второй тайм петербургская команда начала с преимуществом, «Фенербахче» рассчитывал удержать нужный для себя счет и уповал на контратаки. Жизненно важный гол для «Зенита» в еврокубках забил все тот же Азмун, на счету которого по итогам матча два гола и результативная передача.

По итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд плей-офф Лиги Европы вышел клуб из Петербурга (3:2). Его соперник станет известен 22 февраля в ходе жеребьевки.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Сердара Азмуна приняли в «Зените».

Тема:
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