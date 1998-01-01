Фото: Младшая сестра Ким Кардашьян снялась обнаженной в простыне

, 10:47 Фото 76

Кайли Дженнер приняла участие в необычной фотосессии.

Фото: instagram @kyliejenner

21-летняя модель и самая богатая звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер попала на обложку свежего выпуска издания Paper и ради этого приняла участие в необычной для себя фотосессии.

На снимках, которые опубликованы в Instagram, Кайли позирует в нестандартном образе — светлом коротком парике. На одном из фото модель предстала обнаженной в простыне. На других кадрах Дженнер в костюме, брюках клеш, в блестящих розовых полупрозрачных лосинах.

Помимо ярких и стильных снимков, которые украсили издание, молодая мама, владелица бьюти-империи дала большое интервью, в котором рассказала о пластических операциях, свадьбе и своем многомиллионном состоянии.

Ранее Пятый канал сообщал, что пользователи раскритиковали новые фото Кайли Дженнер. Модель продемонстрировала поклонникам свое белье «на ниточках», но им не понравилось.

Фото: Младшая сестра Ким Кардашьян снялась обнаженной в простыне

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instagram @kyliejenner

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instagram @kyliejenner

3/5

instagram @kyliejenner

4/5

instagram @kyliejenner

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instagram @kyliejenner

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