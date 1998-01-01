Атаковать напрямую духу не хватит: эксперт прокомментировал новую стратегию США

Военный аналитик Константин Сивков в комментарии Пятому канала провел оценку стратегии, которую США презентовали как нового «троянского коня». По мнению специалиста, на такой шаг американская сторона решилась, отчаявшись победить Россию «по-честному».

— Это просто модификация теории управляемого хаоса на новом этапе. Соединенные штаты Америки делают ставку на развертывание специальных операций — раз. И второе — на формировании бандформирований из местных предателей для воздействия на особо важные объекты на территории России и Китая. Вот, собственно, и вся идея этой стратегии, — поясняет эксперт.

Сивков объяснил, что одержать победу над РФ в прямой конфронтации у американской стороны не получится в силу того, что «в настоящее время и Россия, и Китай для США неуязвимы». Прежде всего, это обусловлено наличием в арсенале ядерного вооружения. Также немалую роль играют системы ПВО и высокоэффективные средства радиоэлектронного подавления, которые в США «проломить не могут».

— Вот поэтому американцы и решили, что первоначально надо создать условия для разрушения этой системы, можно сказать, с тыла, — делает вывод аналитик.

Представленную США стратегию Сивков сравнивает с деятельностью фашистского полка «Бранденбург-800», который активно участвовал, в так называемой партизанской войне, в период Второй мировой.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что американское военное командование работает над созданием новой стратегии ведения боевых действий. В США проект уже сравнили с легендарным Троянским конем.