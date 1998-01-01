Дюков: Ситуация с Кокориным и Мамаевым наносит серьезный урон российскому футболу

, 16:58 Эфирная новость 52

Александр Дюков единогласно был избран президентом Российского футбольного союза, 22 февраля.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 212

Избранный главой Российского футбольного союза 22 февраля Александр Дюков прокомментировал ситуацию с футболистами Кокориным и Мамаевым.

— Безусловно, я сожалею, как и многие присутствующие, что выбрана такая мера пресечения. Я не могу давать оценку, так как не являюсь специалистом в этой области. Я общался со специалистами, одни говорят, что мера жесткая, другие видят в этом норму, - сказал Дюков.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев ввязались в драку в московском кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком. В ход шли даже стулья. В результате мужчина получил ушибы и ссадины.

Видео избиения Мамаевым и Кокориным водителя телеведущей

Кандидатуру Дюкова на пост главы Российского футбольного союза выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС.

Александр Дюков избран главой Российского футбольного союза

Председатель совета директоров «Зенита» и руководитель «Газпром нефти» и раньше занимался в РФС программами развития футбола. Его кандидатуру единогласно одобрили на внеочередной конференции союза. Дюков оказался единственным претендентом на этот пост. Новый глава РФС напомнил, что в последние годы все силы были брошены на подготовку к Чемпионату мира, теперь же пора заняться решением текущих вопросов. Александр Дюков убежден: для этого необходимо действовать единым фронтом, ведь футбол — командный вид спорта.

— Даже самый эффективный не достигнет высоких результатов в одиночку. Как и в футболе, это всегда заслуга команды и каждый из нас игрок большой команды Российского футбольного союза. Только все вместе мы можем создать и реализовать новые возможности для развития отечественного футбола, — сказал Александр Дюков.

В своем выступлении перед голосованием Дюков назвал конкретные шаги, которые необходимо предпринять для развития российского футбола, чтобы вывести его на действительно высокий уровень. В частности, говорил о строительстве манежей и полей для детских и юношеских команд, а также о профессиональной переподготовке тренеров. До этого пост главы РФС ранее занимал Виталий Мутко. В декабре он официально ушел с должности.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 212
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